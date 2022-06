Chiellini a Los Angeles, le parole del capitano ex Juve

Nella notte tra domenica e lunedì, il Los Angeles FC e Giorgio Chiellini sono usciti allo scoperto. L’ormai ex capitano di Juve e Nazionale ha firmato un contratto che lo legherà alla franchigia statunitense fino al 31 dicembre 2023. Ne parla il Corriere dello Sport.

Chiellini a Los Angeles, è ufficiale

Domenica ha postato sui social la foto con cui salutava il suo armadietto, il contratto con la Juve era stato già risolto consensualmente la scorsa settimana. Per il momento pensa ancora a giocare, come ha spiegato su Radio anch’io: «Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente potrei già fare il dirigente. Mentalmente questa avventura negli Stati Uniti è propedeutica al dopo, posso andare in un campionato in crescita per crescere a mia volta»