Chiesa fuori dalla Lista Champions? Clamorosa idea Juve

Chiesa fuori dalla Lista Champions? Parole chiare. “Il recupero di Chiesa procede bene. Ma – dice Max Allegri alla vigilia di Samp-Juve – io sarei contento se dovesse rientrare prima della sosta del Mondiale.

Chiesa fuori dalla Lista Champions? Il motivo

Non possiamo permetterci di sognare, io sono un tipo realista, con i piedi per terra: in questo momento non posso fare affidamento su Federico. Ma è normale che sia così”.

Il tecnico predica cautela e prudenza, ma la possibilità che la Juventus scelga di non iscrivere Federico Chiesa nella lista Uefa per la Champions League, per poi reinserirlo a febbraio, diventa più concreta dopo quelle parole, scrive Tuttosport.

E anche su Paul Pogba sembra avere un piano preciso: «Noi abbiamo due obiettivi: passare il turno in Champions e rimanere nelle prime 4 al 13 novembre. Perché poi a gennaio sicuramente sarà un’altra stagione, perché ci saranno il recupero di Chiesa e il recupero di Pogba, la squadra si conoscerà di più».

chiesa-vlahovic-f1

fonte: ilbianconero.com