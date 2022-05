Chiesa numero 10 Juve? Arriva la risposta dell’attaccante

Chiesa numero 10 Juve? Non solo il vuoto tecnico lasciato dall’addio di Paulo Dybala, c’è anche un’altra questione che che lascia i tifosi bianconeri con una certa ansia.

Si tratta della questione numero di maglia, visto che l’argentino indossava la numero 10 della Juventus. Maglia numero dieci che in passato è stata di Paul Pogba e Carlos Tevez dopo, e di Alessandro Del Piero prima.

Chiesa numero 10 Juve? La risposta

Che sia proprio di Chiesa ora la maglia numero 10? E’ ancora tutto da definire, anche perché c’è una sessione di mercato importante che fa capolino.

Dopo il brutto infortunio al ginocchio contro la Roma, poi, anche la gestione di Federico Chiesa dovrà essere monitorata. Il 22 bianconero, infatti, ha fatto benissimo da quando è arrivato a Torino ma ripartire dopo un infortunio del genere è sempre complicato.

Intanto, l’esterno ex Fiorentina, oggi, era con Dusan Vlahovic a Monaco per guardare il Gran Premio di Formula 1 ed ha risposto anche alla domanda sul possibile cambio di numero dal 22 al 10 in vista della prossima stagione con la Juventus.

A Sky Sport, Federico Chiesa ha risposto così alla domanda sul possibile cambio di numero alla Juventus:

“Non vedo l’ora di giocare con Vlahovic, siamo qui per tifare la Ferrari. Se penso alla 10? No, no. Solo alla Ferrari”.