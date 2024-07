Clamoroso Evra, condannato a 12 mesi di reclusione: il motivo

Patrick Evra, ex esterno bianconero rimasto nel cuore dei tifosi Juventini per abnegazione in campo e simpatia fuori, rischia guai seri in Francia. Lo annuncia L’Equipe. Secondo quanto emerge, l’ex terzino, oggi opinionista per Amazon Prime sognando un futuro da allenatore più avanti, rischierebbe addirittura un anno di reclusione per problemi in famiglia.

L’ex Juve Evra rischia il carcere in Francia: ecco perché

Più precisamente, sembra che il 38enne abbia un arretrato di addirittura 900mila euro sugli alimenti che avrebbe dovuto versare alla ex moglie con la quale ha anche due figli. Non è la prima volta che Evra finisce alla ribalta per notizie di cronaca: in passato, nel 2019, il nativo di Dakar ebbe problemi per offese omofobe dopo il match di Champions League tra PSG e Manchester United verso un gruppo di persone. Gesto che gli valse una condanna dal Tribunale di Parigi e l’obbligo di risarcire ognuna di esse.

In maglia bianconera ha giocato dal 2014 al 2017 vincendo due scudetti, due coppa Italia e una supercoppa. Dopo Torino per lui ci sono state altre due esperienze: prima al Marsiglia nella stagione 2017/18, poi al West Ham l’anno dopo che ha portato però dritto al ritiro. Ora questa brutta pagina per lui, che si spera possa risolvere al più presto. Per la sua immagine e soprattutto per la sua famiglia.