Conferenza Allegri: “Abbiamo iniziato male! Confronto con tutti, Bonucci out”

Conferenza Allegri – Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Juventus-Bologna riportate da ilbianconero.com:



AL RIENTRO – “Cosa mi aspetto? Da domani dovrebbe iniziare una nuova stagione, non scordiamoci che la prima parte è stata fatta male, eravamo partiti bene, le prime 3 come prestazioni… poi dopo abbiamo mollato, abbiamo fatto brutte prestazioni e sconfitte. I dati confermano quello che è stato: giocate 9 partite, perse 3, due di Champions e una in campionato. Consci e responsabili del momento, ne abbiamo parlato, troviamo un Bologna che ha demeritato la sconfitta con l’Empoli, noi dobbiamo tornare alla vittoria. I giocatori? Sono tornati bene, l’Italia ha vinto due partite, Bonucci e Gatti sono tornati a livello mentale rinfrancati, Vlahovic e Kostic hanno fatto bene, gli altri comunque hanno fatto bene e abbiamo fatto due allenamenti buoni. Domani conta”.

BONUCCI – “Aveva giocato 3 partite, ho preferito tenerlo fuori. Era da programma, nonostante sia capitano ha 35 anni. Cuadrado e Danilo viaggiano, devo gestire i giocatori molto importanti della Juventus. Gestione oculata, abbiamo tante partite, poi rigiochiamo mercoledì, sabato, martedì. Poi sabato col Torino. Due settimane importanti. Facciamo un passo alla volta, pensiamo alla partita di domani e cioè al Bologna”.

RIFLESSIONI – “Abbiamo guardato un po’ di tutto, abbiamo fatto tanti confronti tra di noi. Analizzando quelle che potevano essere le problematiche. Quando succedono questi momenti, dopo una settimana brutta come la nostra, dopo vai a cercare problemi. Dobbiamo cercare soluzioni. Fare in campo. Lavorare. E fare qualcosa in più, perché quanto fatto non è bastato. E avere gestione diversa degli imprevisti. Come con la Salernitana, Roma in casa, imprevisti da gestire in maniera migliore. L’eccessivo nervosismo avuto con la Salernitana ci è costato in dispendio di energie in quella settimana con partite importanti. Stiamo recuperando giocatori importanti: domani Alex Sandro, Rabiot e Locatelli tornano. Cuadrado rientra dopo la squalifica come Milik. Ai box abbiamo Di Maria che è squalificato per due giornate, e Pogba e Chiesa. Abbiamo sicuramente un numero di giocatori più ampio per gestire anche meglio le partite”.

CHI RIENTRA – “Alex Sandro, Rabiot e Locatelli? Stanno bene, questi 15 giorni di sosta li ha recuperati mentalmente e fisicamente. Dovrò valutare un po’ di situazioni. Sono pronti per giocare. Direi che hanno lavorato bene, sono contento”.

CHE SOSTA E’ STATA – “Quando si perde si passano brutte soste, ma lo stesso con una partita ravvicinata. Noi stiamo cercando di riportare la Juve a vincere, speriamo di farlo in meno tempo possibile, con lavoro e passione. Dopo anni di vittorie questa cosa è mal accettata, fa parte della vita ed è ciclica. Tutti dobbiamo metterci in discussione. Nonostante ci siano avversari importanti, come Inter, Milan, Roma… tante squadre rinforzate. Non c’è altra via. Fa parte dei momenti in cui le cose vanno bene o meno, quindi devi essere pronto a lavorare di più per portare le cose sulla retta via. Sono sfide importanti. Da vincere. Domani abbiamo il tempo di recuperare, sia in campionato che in Champions. Serve atteggiamento diverso, più cattivo, più di grande rispetto verso gli avversari. Domani abbiamo la possibilità, il calcio ti fa giocare, dopo un trend negativo di queste 3 partite dopo aver perso, pareggiato, speriamo che la sosta ci abbia fatto bene”.

I DUE ATTACCANTI – “La base della Juventus? Non la danno, la svolta, solo i due attaccanti. Ma arriva da tutti. Ora con Di Maria fuori, due attaccanti che possono giocare insieme li sfruttiamo al meglio. Quando rientrerà Di Maria, varieremo delle cose. Abbiamo una partita ogni due giorni, difficile avere un 11 base, giocare sempre allo stesso modo. Per caratteristiche dei giocatori, bisogna cercare di cambiare. Ma non dev’essere un problema. Importante avere l’atteggiamento giusto”.

FILOTTO – “Sarà contento se raggiungerà quale risultato dopo la gara con la Lazio? Vedremo. Ora inutile parlare. Bisogna stare zitti, fare risultato, abbiamo giocato 9 partite e vinte solo 2. Togliamo la Salernitana… ma sono i dati, bisogna stare in silenzio, lavorare di più. Non è il primo che passo, non sarà l’ultimo fortunatamente. Importante avere voglia, c’è una grande sfida da vincere o creare i presupposti per vincerla, lavorando con totale serenità. Consci che la squadra sia responsabile del momento. Inizia un blocco da 12 partite, è la prima volta che succede e bisogna essere bravi a cambiare la squadra, far riposare i giocatori. Facciamo un passo alla volta, senza andare troppo lontano”.

TEMPI DI RECUPERO – “Chiesa e Pogba? Momentaneamente no. Chiesa inizierà a toccare più la palla settimana prossima e si potrà avvicinare alla squadra, ma da qui a giocare bisogna valutare. Pogba non ha ancora corso. Bisogna vedere l’evoluzione, magari appena inizia a correre le cose vanno bene e in 2-3 settimane è a disposizione, lo stesso per Federico. L’importante è che proceda bene, li stanno seguendo nel migliore dei modi ma da qui a giocare ci passa tanta acqua sotto i ponti”.

CHI PARLA MALE DELLA JUVE – “Atteggiamento difensivo un problema? Posso fare solo un grosso in bocca al lupo, hanno dato e ricevuto molto dalla Juventus. Sono sempre abituato a confrontarmi direttamente, a quattr’occhi. Quando c’è da riportare c’è sempre una parola in più. Alla Juve hanno dato un buon apporto e anche loro devono essere contenti di essere stati alla Juventus”.

JUVE-SALERNITANA – “Minimizzato? Non commento e mai l’ho fatto. C’è Rocchi, è un responsabile. Alla fine… c’è l’allenatore che è responsabile e Rocchi è responsabile degli arbitri, ci penserà lui. Domani in Sassuolo-Salernitana arbitra una donna, faccio i complimenti. Se uno è bravo, che sia uomo o donna non conta nulla. Un passo avanti. Loro sapranno dove mettere le mani e dove migliorare la situazione. Non commento”

CONFRONTO CON IL GRUPPO – “Le critiche le abbiamo lette. Ed è giusto. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo vinto solo 2 partite, è giusto che veniamo criticati. Ora parlare, troppe riunioni… troppo di tutto non va bene. Serve fare cose semplici e vincere la partita dopo la sosta, quella di domani, poi faremo un passettino alla volta. Parlare non serve a niente. Conta il rettangolo verde. Se vinci sei bravo, se perdi bisogna stare zitti. Serve stare zitti anche quando si vince, ma quando si perde ancora di più. Non siamo nelle condizioni di dire ‘A'”.

LOCATELLI – “L’anno scorso ha fatto un campionato straordinario, quest’anno non ha iniziato nel migliore dei modi e lo sa benissimo. Quest’infortunio e questa sosta gli hanno fatto bene, l’ho rivisto rivitalizzato fisicamente e mentalmente. Manuel sarà in futuro uno dei pilastri della Juventus, per qualità morali e tecniche”.

8° ATTACCO SERIE A – “Mi preoccupa? Ci sono due, tre dati che non mi sono piaciuti. Oltre l’attacco c’è altro. Ma parlare di dati e trovare problemi… bisogna trovare soluzioni, che è vincere col Bologna. Il resto conta poco e niente”.

REPLICHE – “Critiche che vanno oltre? Ho letto di Ciro, è stato geniale. Non se purtroppo o per fortuna, non faccio parte dei social. Il mondo viaggia così, quello che si dice ora c’è subito un’altra notizia dopo. Credo che noi, tutti squadra e giocatori, bisogna essere concentrati in campo. Dall’esterno si parla, si dice. Si fa poco”.