Convocati Italia, imbarazzo Fagioli: “Quando ho incontrato Locatelli…” 

Euro 2024, quanti juventini alla fine partiranno per la Germania? Quest’oggi se n’è aggiunto un altro: Federico Gatti, difensore che si va ad aggiungere ad Andrea Cambiaso, Nicolò Fagioli e l’esterno offensivo Federico Chiesa. Ne manca però uno escluso a sorpresa dal Ct Luciano Spalletti e che ha deluso l’intero popolo juventino: Manuel Locatelli, colui che aveva vissuto l’ultima spedizione vincente all’epoca con Roberto Mancini.

Convocati Italia, Fagioli parla di Locatelli

Lo stupore è stato non solo per l’esclusione del regista bianconero sebbene non abbia vissuto di certo la sua miglior stagione, ma quanto per la convocazione a centrocampo di Fagioli malgrado il lunghissimo stop causa la questione scommesse. Una notizia che ha spiazzato anche il diretto interessato come ammesso dallo stesso intervenuto oggi in conferenza stampa da Coverciano.

“Anche io sono rimasto sorpreso per la convocazione dopo sette mesi fuori“, ha infatti detto il giocatore senza nascondersi. Da lì la domanda sull’esclusione di Locatelli e l’imbarazzo nell’incontrarlo a cui il 23enne di Piacenza ha risposto così: “Sono un suo amico e gli voglio bene: sarà dispiaciuto per non essere stato convocato, quando gli ho parlato gli ho detto che meritava anche lui di essere qui“.

E ancora: “Gli sono vicino in questo momento, ma al contempo mi concentro anche per lavorare al meglio e cercare di essere anche nei 26 finali“. Potrebbe anche riuscirci. A poche ore dal verdetto finale, sembra infatti che Fagioli sia particolarmente apprezzato da Spalletti per le sue qualità e caratteristiche uniche e possa superare anche le selezioni finali volando effettivamente per l’Europeo insieme agli altri juventini presenti.