Da Graca parla dal ritiro della Juventus negli Stati Uniti. Il giocatore bianconero Marco Da Graca si è espresso nel post amichevole contro il Chivas, ecco le sue parole riportate da Tuttosport:

LA SERATA – “Non me la immaginavo, no. E’ la mia prima tournèe. E’ una esperienza indimenticabile, è un sogno che tutti i bambini hanno nel cassetto. Sono molto contento già solo per il fatto di stare qui con questi campioni: è un privilegio per me giocare con questa squadra. Il gol? Cerco sempre di farmi trovare nel posto giusto, in questo caso sono stato bravo a leggere la palla, dai…”.

COMPAGNI – “Mi hanno fatto i complimenti, mi hanno detto di stare tranquillo e di divertirmi”.

GLI AMICI – “Loro mi prenderanno un po’ in giro. Dovrò offrire qualcosa”.

DEDICA – “La dedica è per la mia famiglia: soprattutto per mio nonno, la mia ragazza, le mie zie, mia mamma… Tutte le persone cui tengo di più. Con mio nonno ho un legame forte perché fin da piccolo mi ha sempre accompagnato, assieme a mia nonna, al campo e agli allenamenti, a tutte le partite. Da quando avevo 7 anni: in casa o in trasferta, ma lui c’è sempre stato. Dentro di me ho sempre sperato di andare avanti, dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto io, lui e la famiglia”.

SACRIFICI – “Io sono di Palermo, questo è il 5° anno a Torino: sono arrivato a 16 anni. All’inizio è stata dura, i primi mesi non sono stati facili. Dopo dicembre e gennaio, però, è andata molto bene”.

POSTER – “Avevo una foto in cui c’ero io in mezzo a Messi, Neymar, Abel Hernández e Ronaldo”.

CHI STUDIA – “Guardo molto i compagni di reparto, soprattutto i movimenti che fa Vlahovic. Prima anche Morata”.