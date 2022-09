Danilo: “Non buttiamo via tutto! Abbiamo avuto dei momenti non buoni…”

Danilo, difensore della Juventus, parla ad Amazon Prime a poche ore da Juve-Benfica. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

COME LA VIVE LA SQUADRA – “In maniera responsabile, i risultati in questo momento non sono quelli che volevamo. Ma non possiamo neanche dire che è tutto da buttare, serve linearità per riflettere sui risultati. Pensare alla prossima, a cosa migliorare, avere linearità”.

BENFICA – “Gara difficile, ma abbiamo dimostrato di avere il livello Juve, da Champions. Serve linearità nel pensiero. Abbiamo avuto momenti non buoni, ma anche altri con calcio e atteggiamento. Dobbiamo dare questa risposta domani”.



LEADER – “Faccio lo stesso da 3 anni che sono qui. Provo ad aiutare i compagni, uno che gli altri guardano e vedono lavoro e sacrificio. Solo così si fa un passo in avanti. Questione leader è particolare: ognuno ne ha uno, ognuno ha una responsabilità”.