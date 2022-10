Deschamps: “Pogba al Mondiale? Pensi a guarire, speriamo che la Juve…”

Didier Deschamps, commissario tecnico della nazionale francese di calcio, parla a Rai Sport in merito alle condizioni di Pogba. Il centrocampista bianconero deve ancora fare il suo esordio in questa stagione e potrebbe rientrare a fine mese, giusto in tempo per tornare in forma con la Juve per poi andare al Mondiale con la Francia:

“Se convocherò Pogba per il Mondiale? Devo ancora decidere”.

“La condizione principale per la sua convocazione è che sia guarito, il fatto del tanto tempo passato senza giocare sarà sicuramente un problema”.

“Mi auguro possa giocare il più possibile con la Juventus prima del Mondiale”.