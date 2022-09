Di Maria e Paredes saltano Juve Lazio? Clamorosa indiscrezione

Di Maria e Paredes saltano Juve Lazio? Angel Di Maria e Leandro Paredes potrebbero saltare la sfida tra Juve e Lazio del 13 novembre.

Di Maria e Paredes saltano Juve Lazio? Il motivo

L’indiscrezione arriva dalla testata argentina Doble Amarilla, secondo cui i giocatori dell’Albiceleste sono intenzionati a chiedere ai propri club di non giocare l’ultimo match in programma prima dell’avvio del Mondiale in Qatar: secondo le indiscrezioni, lo faranno con una domanda ufficiale supportata dall’Afa, la Federazione del Paese, e dalla Conmebol, che rappresenta tutto il Sudamerica.

L’obiettivo è quello di evitare infortuni e di fare gruppo in vista della partenza per il Qatar che potrebbe dunque essere anticipata già prima del weekend dell’11-14 novembre. I due bianconeri, come anticipato, salterebbero il big match contro i biancocelesti.

izzo-dimaria

fonte: ilbianconero.com