Disavventura per Rabiot, ladri in casa in Francia: cosa è accaduto

Disavventura per Adrien Rabiot in questi giorni in cui si parla molto del suo futuro e che a questo punto sembra lontano da Torino e dalla Juventus: come riporta il prestigioso quotidiano Le Parisien, la casa del centrocampista in Francia è stato presa di mira dai ladri. La dimora a Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), presso cui ora vive la madre agente del calciatore, è stata infatti svaligiata da una banda che pare abbia trovato l’indirizzo tramite un gruppo Telegram.

Ladri in casa Rabiot: cosa è successo

Il gruppo, secondo quanto emerge, era composto da cinque membri giovanissimi tra 17 e 20 anni e che sono stati anche fermati poche ore dopo il misfatto: il bottino, poi recuperato e riconsegnati ai legittimi proprietari, era di 10.000 euro. La donna però non era in casa al momento dell’accaduto. Un altro evento di cronaca poco felice dopo quanto accaduto in Italia diversi giorni fa a Roberto Baggio.

Tornando invece sul futuro, sembra che ci sia il Real Madrid dietro la frenata per quanto riguarda il rinnovo contrattuale con la Vecchia Signora. Il Cavallo Pazzo sarebbe dunque tentato nel raggiungere Kylian Mbappé e la colonia francese sempre più nutrita nella capitale spagnola. Anche se nelle ultime ore giungono notizie anche dall’Inghilterra a proposito di un ricco rilancio del Manchester United.