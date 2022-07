Dybala: “La Juve sempre nel mio cuore, sono rimasto 7 anni ma…”

Dybala parla della Juve – Le parole di Paulo Dybala, intervistato negli USA, dove ha trascorso le vacanze prima di fare rientro a Torino:



“Sono arrivato a Torino in giovane età e ho imparato molte cose. Ho imparato a vincere, nel calcio, in una squadra così importante, che era consolidata ma che ha continuato ad esserlo negli anni successivi”.

Dybala parla di nuovo della Juve

“Sette anni alla Juventus sono molti, non è facile stare lì per tanto tempo e la verità è che sono contento dell’esperienza, per quello che mi ha dato, per i giocatori, per la gente, ho conosciuto calciatori incredibili e mi ha dato anche la possibilità di giocare nella Seleccion”.

“Per la mia vita, per la mia carriera calcistica è stato un passo molto importante e sarà sempre nel mio cuore”.