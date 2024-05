Fabio Cannavaro resta in Serie A dopo la salvezza dell’Udinese? 

Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Udinese ha centrato il grande obiettivo prefissato al momento del contratto con la famiglia Pozzo: salvare la squadra friulana. Approdato lo scorso 22 aprile al posto di Gabriele Cioffi dopo la sconfitta di Verona allo scadere e una caduta libera in classifica sempre più preoccupante, l’ex juventino e pallone d’oro è riuscito a dare una svolta tattica e mentale ai bianconeri dal suo arrivo.

Eppure l’inizio è stato in salita: prima il recupero di Udinese-Roma col gol beffardo di Bryan Cristante nel finale, poi Bologna-Udinese e Udinese-Napoli. La squadra giallorossa in grande rilancio, la rivelazione della stagione guidata da Thiago Motta e poi i campioni d’Italia (allora) in carica che al di là della stagione horror godevano pur sempre di una qualità tecnica non indifferente. Sconfitta coi capitolini ma poi pareggio prima in Emilia Romagna e poi contro i partenopei alla Dacia Arena.

Fabio Cannavaro ancora sulla panchina dell’Udinese?

Poi Lecce-Udinese 0-2 e Udinese-Empoli 1-1, con quest’ultima gara che ha rinviati i discorsi salvezza nell’ultima gara a cardiopalma al Benito Stirpe finita 0-1 con gol di Keinan Davis al 76esimo che ha regalato la permanenza nella massima divisione ai danni proprio del Frosinone. E ora quale sarà il futuro del giovane allenatore ex Juve promosso alla prima esperienza in Serie A dopo le avventure in Cina, Arabia Saudita e quella purtroppo non felice al Benevento?

Come riporta Gianluca Di Marzio di SkySport sul proprio sito, ci sono riflessioni in corso: la società vorrebbe anche dare fiducia dopo quanto fatto ma al contempo si valuta. Probabilmente c’è preoccupazione di ripetere una stagione simile e valutano quanto meno di affidarsi a un allenatore con maggior esperienza, vagliando tutti i nomi disponibili ma tenendo in considerazione anche del grande impatto avuto dal traghettatore Cannavaro che forse, per quanto visto, meriterebbe una chance da allenatore dell’Udinese anche la prossima stagione.