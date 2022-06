Faccia a faccia Bonucci Allegri, rischia il posto

Dal mondiale 2014 a oggi non era mai successo che Bonucci saltasse due partite di fila nella stessa finestra azzurra. È accaduto stavolta, e sul difensore della Juventus ci sono nubi anche in bianconero.

Bonucci, quale futuro nella Juventus?

Pur essendo già stato investito da Allegri del ruolo di capitano, la sua centralità tecnico-tattica non è altrettanto salda. Aver saltato la finale di Coppa Italia da titolare contro l’Inter non lo ha lasciato indifferente. Così, a fine stagione, prima di rispondere alla convocazione azzurra, si è confrontato francamente con Allegri. Nessuno ha chiesto o promesso garanzie. Però Leo sa che non lo aspettano solo partite dal primo minuto.