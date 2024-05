“Fanno la differenza”. Thiago Motta promuove due juventini, ci punterà?

Bologna-Juventus 3-3, la gara di Thiago Motta. In tutti i sensi. E’ stata l’ultima allo stadio Dall’Ara per il tecnico italobrasiliano, ma anche quella della festa Champions League poiché la storica qualificazione era stata raggiunta lontano dall’Emilia Romagna – precisamente a Napoli con la vittoria al Maradona – e ieri c’è stato modo di gioire insieme davanti ai propri tifosi e anche la partita contro la squadra del futuro.

Chissà cosa avrà pensato l’allenatore in questo mix di emozioni acuite poi dal rocambolesco 3-3 che mette pure un po’ tutti d’accordo, volendo anche se stesso senza far male nessuno. Stava umiliando in una maniera severissima la sua futura squadra, poi i cambi di formazione e la reazione bianconera hanno evitato l’umiliazione e infine salvato anche la faccia offrendo anche indicazioni incoraggianti per il futuro. Domani dove appunto al posto di Paolo Montero ci sarà proprio Thiago Motta.

Thiago Motta elogia Yildiz e Chiesa, indizio per la sua Juve?

Un occhio ai suoi di oggi e ai suoi del domani, perché una sbirciatina un po’ più approfondita il 41enne ieri l’avrà data di certo. Spunta già un potenziale bocciato tra l’altro per la sua filosofia di gioco e per ironia della sorta un suo connazionale: Bremer. Ma non mancano ovviamente anche le note positive. “Yildiz e Chiesa sono in grado di cambiare o decidere le partite”, ha infatti detto l’attuale tecnico del Bologna a fine gara parlando della Juventus.

Un indizio, volendo, su quelle che saranno le sue intenzioni per quanto riguarda due giocatori che tra l’altro devono trattare il rinnovo. Il turco potrebbe definitamente crescere con l’arrivo del mister di San Paolo, Chiesa invece fare il definitivo salto di qualità che solo gli infortuni – e successivamente anche la presenza di Allegri – non gli hanno permesso di fare. Staremo a vedere: gli juventino lo sperano.