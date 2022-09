Fiorentina Juventus, la probabile formazione

La Juventus, a breve, sarà a Firenze dove domani affronterà la Fiorentina.

Fiorentina Juventus probabile formazione

Secondo Tuttojuve Massimiliano Allegri, contro i viola, si affiderà al 4-3-3: in porta ci sarà Perin. In difesa sulla destra toccherà a De Sciglio, in mezzo spazio a Danilo e Bremer, mentre a sinistra ci sarà Alex Sandro. A centrocampo toccherà a McKennie, Paredes e Locatelli. In attacco si va verso il tridente formato da Di Maria, Milik e Kostic.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli; Di Maria, Milik, Kostic.