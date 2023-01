Gasperini squalifica Koopmeiners – Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Salernitana, finito 8-2. Il tecnico in conferenza stampa ha parlato anche della squalifica di Koopmeiners che salterà la gara con la Juventus. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “Sono tre punti, ci mettono alla fine del girone d’andata in una buona classifica, ci mettono in un discreto divario da quelle dietro, è indubbio che un po’ di vantaggio lo abbiamo messo”.

“I marcatori? I giocatori si devono abituare a fare gol, segnare ti dà una soddisfazione enorme, poi non ci rinunci più”.

Gasperini squalifica Koopmeiners, le parole del tecnico nerazzurro

VINCERE IN CASA – “Pesava non vincere in casa, il 2022 è stato un anno negativo in casa, abbiamo perso troppe partite. Sarà importante ristabilire questa capacità di vincere in casa”.

SU HOJLUND – “Non è che posso fare le pagelle, siete bravissimi voi a farle. Ha ancora molti margini di miglioramento”.

L’ASSENZA DI KOOPMEINERS – “Mi dispiace perché si gioca contro la Juventus, tutti vorrebbero esserci. Almeno così si azzerano i cartellini”.