Gesto di Allegri nel finale di Fiorentina Juve fa infuriare i tifosi

Gesto di Allegri – La scena, come facilmente prevedibile anche alla luce del risultato finale, ha fatto subito il giro del web. E Massimiliano Allegri è finito sotto attacco.

Gesto di Allegri fa infuriare i tifosi

Non è piaciuto per niente ai tifosi della Juve il modo in cui il tecnico livornese si è rivolto ai propri giocatori negli ultimissimi minuti del match contro la Fiorentina, quando i bianconeri stavano lottando per conservare l’1-1 maturato dopo i gol di Arek Milik da una parte e Christian Kouame dall’altra (nel mezzo anche il rigore parato da Mattia Perin e soprattutto un secondo tempo con zero tiri in porta).

“È finita, è finita” ha gridato Allegri ai suoi giocatori arroccati in difesa e in palese difficoltà, secondo quanto è stato possibile vedere e sentire in diretta (e poi ancora grazie alle immagini che sono rimbalzate pressochè ovunque sui social). Un episodio che, appunto, il popolo bianconero sembra non aver ancora digerito.

fonte: ilbianconero.com