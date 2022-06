Gilardino alla Juve, può arrivare in un ruolo inedito

La Juve sulle tracce di Alberto Gilardino. Dopo il ritiro, l’ex attaccante del Milan e della nazionale ha conseguito i diversi patentini per diventare allenatore. Ecco quindi che i bianconeri stanno pensando a lui per un ruolo importante.

Gilardino alla Juve, proposto il ruolo di allenatore primavera

Secondo quanto riportato da SerieBNews.com, il club bianconero sta pensando all’ex attaccante – uno dei più prolifici del recente passato italiano – per la panchina della Primavera, dove andrebbe a rilevare Andrea Bonatti che potrebbe fare il “salto” in Under 23 (dove questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’addio di Lamberto Zauli).

Reduce dall’esperienza alla guida del Siena, l’ex bomber piace molto anche al Genoa, sempre per la formazione Under 19, che al momento resta in pole.