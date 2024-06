Greenwood Juve, Giuntoli insiste – La Juve continua a guardare con la coda dell’occhio la situazione legata a Mason Greenwood. Sebbene le priorità al momento restino l’ingaggio di un centrocampista e di un difensore centrale, in questa sessione di mercato i bianconeri dovranno dotarsi di altre ali in modo da passare definitivamente al 4-3-3 o al 4-2-3-1 e l’esterno inglese può rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Dopo le tristi vicissitudini personali, Greenwood è rinato nell’ultima stagione giocata in prestito al Getafe, con cui ha collezionato 10 gol e 6 assist. A luglio farà ritorno al Manchester United, proprietario del cartellino che però non intende puntarci per il futuro e lavora costantemente alla sua cessione. Come si è detto, tra i club alla finestra c’è la Juventus, che ne apprezza in particolar modo la duttilità – può infatti essere schierato su entrambe le fasce ma anche da centravanti – e i margini di crescita che un classe 2001 garantisce.

Come riferisce Gazzetta, Giuntoli insiste per l’inglese Greenwood, ideale per il 4-2-3-1 di Motta.Greenwood a luglio rientrerà al Manchester United, ma non per restarci (contratto in scadenza nel 2025). Probabilmente saluterà nuovamente anche l’Inghilterra. Se il Getafe lo riporterebbe volentieri in Liga, negli ultimi giorni anche il Borussia Dortmund si è iscritto alla corsa.

fonte: 90min,com e tuttojuve