Guaio Di Maria, infortunio muscolare e altro stop

Continua il momento no in casa Juve, oltre al momentaneo svantaggio contro il Maccabi Haifa, Massimiliano Allegri perde anche Angel Di Maria.

L’argentino dopo uno scatto al 22esimo minuto si ferma toccandosi il flessore della coscia destra. Problema muscolare quindi per l’ex Psg che è costretto a uscire abbandonando i compagni in un momento già molto complicato sul punteggio di 1-0 a sfavore.

Non è il primo infortunio muscolare per Di Maria, già costretto a saltare diverse partite a inizio stagione. Il fantasista infatti aveva già dato forfait in quattro occasioni, ovvero contro Sampdoria, Roma, Psg e Salernitana per problemi agli adduttori. Al suo posto Arkadiusz Milik, inizialmente rimasto in panchina.