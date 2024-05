Ha sfiorato la Juve in estate, ora Conte lo porta a Napoli 

Conte sta per tornare. Nemmeno il tempo di concludere questa Serie A 2024/25, che sta già prendendo forma la prossima dove la Juventus avrà un obbligo inderogabile: fare meglio di quest’anno. Per tale missione il Dt Cristiano Giuntoli si è affidato a una delle rivelazioni di questa stagione, ovvero Thiago Motta capace di portare un Bologna addirittura in Champions League dopo 60 anni dall’ultima volta e con una rosa certamente non più attrezzata delle diverse big finite dietro.

La Vecchia Signora dovrà dunque fare meglio del terzo o quarto posto attuale – posizione juventina che dipenderà dal recupero di Fiorentina-Atalanta del 2 giugno – ma non sarà semplicissimo considerando che le altre squadre si stanno già rinforzando alla grande. A partire dal Napoli di Aurelio De Laurentiis che nell’anno dopo lo scudetto è finito clamorosamente 10° in campionato: probabilmente non vi sono precedenti simili per una squadra campione d’Italia uscente.

Conte-Napoli, ci siamo: con lui un fedelissimo

C’è tuttavia una grossissima consolazione in tutto questo: gli azzurri stanno per ingaggiare Antonio Conte, juventino doc specialista di rinascite e vittorie immediate. Come conferma il Corriere della Sera oggi in edicola, l’affare è praticamente fatto: ingaggio da 6.5 milioni di euro più bonus e contratto fino al 2027. Restano da limare alcuni dettagli come le clausole a favore del club che il tecnico pugliese non vorrebbe, ma sembra che l’affare sia ormai in cassaforte anche grazie alla preziosissima collaborazione del bianconero uscente Giovanni Manna che da Ds partenopeo sta subito facendo la differenza.

La società campana sarebbe pronta a regalare a Conte anche subito un suo fedelissimo dal mercato, nonché un bomber che la scorsa estate ha sfiorato la Juventus salvo poi approdare nella Capitale italiana: Romelu Lukaku. Con Victor Osimhen in uscita e il belga non riscattato dalla Roma e sempre in uscita dal Chelsea, ADL potrebbe ricomporre la coppia che ha fatto sognare prima i tifosi del Chelsea e poi quelli dell’Inter. Pronti 30-40 milioni da versare nelle casse dei Blues.