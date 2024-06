Huijsen Atalanta per sbloccare Koopmeiners – È Teun Koopmeiners il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Il giocatore avrebbe già detto sì al club bianconero che ora deve trovare l’intesa con l’Atalanta. Secondo La Stampa, intesa per un quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, ora la Juve lavora con la Dea per acquistare il cartellino dell’olandese, valutato 55 milioni di euro.

La società juventina potrebbe inserire nell’accordo il difensore Huijsen per abbassare l’esborso economico, si parla di una possibile offerta da 30 milioni di euro cash più il cartellino del centrale classe 2005, valutato tra i 25 e i 30 milioni, per un potenziale affare da 60 milioni. Su Koopmeiners c’è da battere anche la concorrenza del Liverpool.

