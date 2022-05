Incassi Champions 2021/22, ecco la cifra Juve

Incassi Champions 2021/22 – Sono 275 milioni totali quelli incassati dalle italiane in Europa nell’ultima stagione, quella 2021/22. Ma quanto ha incassato ciascuna squadra?

Gli introiti prevalenti sono stati prodotti dalle squadre che hanno disputato la Champions (Juventus, Milan, Inter e Atalanta), scrive il Sole24Ore, ma il loro totale è di circa una decina di milioni meno rispetto all’anno precedente. Tutte fuori tra gironi e ottavi di finale, hanno incassato cifre diverse, con i bianconeri in vetta alla classifica.

Incassi Champions 2021/22, la posizione della Juve

Come si legge sul Sole, “In base a quanto ottenuto sul campo, i bianconeri hanno incassato 15,6 milioni come bonus per l’accesso alla fase a gironi (cifra uguale per tutte le partecipanti); a cui aggiungere 14 milioni per le cinque vittorie nel girone (2,8 milioni a vittoria, 930 mila euro per ogni pareggio) e altri 9,6 milioni per la qualificazione agli ottavi di finale per un totale di 39,24 milioni di euro.

Il club torinese poi vanta il miglior ranking storico tra le italiane in gara e ciò gli è valso, un assegno di circa 31 milioni, che porta il conto a quasi 70 milioni di euro”. A questa cifra andrà sommato il market pool legato ai diritti tv del paese, circa 40 milioni totali da dividere, con la Juve quarta che avrà la «fetta» meno ampia.

Seguono l’Inter con 51 milioni, il Milan con 47 e l’Atalanta con 26.