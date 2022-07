Infortuni Juve, anche Fagioli out! Le condizioni

Infortuni Juve – Dopo Paul Pogba, anche Nicolò Fagioli è stato costretto a fermarsi. Nella notte italiana, i bianconeri sono scesi in campo sul terreno di gioco della Loyola Marymount University di Los Angeles per una doppia sessione di allenamento.

Infortuni Juve, Fagioli out

Il centrocampista piacentino, però, è stato costretto a saltarne una parte, a causa di una botta, a raccontarlo è Gazzetta.

In ogni caso, le condizioni di Fagioli non preoccupano in casa Juventus.

Come già detto, una semplice botta che non condizionerà il prosieguo della preparazione e che non dovrebbe precludergli la convocazione per l’amichevole contro il Barcellona.

fagioli-juve

fonte: ilbianconero.com