Chiesa fa sorridere i tifosi Juve, ecco quando rientrerà

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa oggi sarà alla Continassa ad allenarsi, probabilmente da solo in un centro sportivo quasi deserto. Per tornare quanto prima, come racconta la Gazzetta.

Chiesa corre verso il rientro

Chiesa si allena per tornare il prima possibile dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Si è fatto male a inizio gennaio, si rivedrà in campo tra settembre e ottobre. Nelle scorse settimane ha fatto fisioterapia: un allenamento al giorno, tra palestra, piscina ed esercizi sul campo. Da qualche giorno corre, il recupero, insomma, procede bene e l’autunno lo rivedrà con una maglia a strisce bianche e nere.