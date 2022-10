Infortunio De Sciglio, ecco quando torna

Infortunio De Sciglio – L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in merito agli infortunati Juve. Ci sono purtroppo delle cattive notizie per Allegri, visto che in Champions si è infortunato Mattia De Sciglio. Gli accertamenti hanno evidenziato una “lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra”.

Per il terzino rientro previsto in 20-30 giorni. Una carta in meno per San Siro, dove la Juve proverà a portarsi a -1 dalla squadra di Pioli.

In attesa dei lungodegenti Federico Chiesa (già parzialmente in gruppo) e Paul Pogba (il francese sogna di rientrare entro fino mese), in Champions è arrivato un nuovo stop.