Infortunio Vlahovic, le condizioni

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha chiuso la stagione 2021-22 con 21 presenze e 9 reti con la maglia bianconera, ma con un infortunio che lo costringe a restare a Torino: la pubalgia. Come sta il calciatore serbo?

Pubalgia Vlahovic, come sta?

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic è rimasto a Torino per un motivo medico. L’obiettivo del calciatore è quello di ripresentarsi al via della prossima stagione libero dal dolore e pronto per potersi allenare al meglio.

A condizionare il rendimento nell’ultima parte di stagione, da aprile in poi, è stata la pubalgia, un’infiammazione muscolare che interessa la zona pubica. Vlahovic ha scelto di fermarsi e di sottoporsi a trattamenti specifici che gli permetteranno di risolvere definitivamente questo problema. Alla Juventus ne hanno già sofferto Bernardeschi e Cuadrado: guarire dalla pubalgia non è semplicissimo, perché le cause possono essere molteplici e le cure non sempre sono efficaci.

Vlahovic ha deciso con i medici di intraprendere un percorso di cura che possa garantirgli il recupero totale in 3-4 settimane. E ha deciso di rinunciare anche alla Nations League con la Serbia.