L’Inter si smonta? Dopo il cambio proprietà Lautaro fa tremare i tifosi

Terremoto Inter dopo la vittoria dello scudetto di quest’anno. Un ribaltone che potrebbe lasciare cicatrici importanti per la prossima stagione e le ambizioni del club. Perché la questione non si riduce più solo a un caos societario con un passaggio di consegne tra la precedente era cinese e la nuova statunitense, ma anche per l‘addio di un simbolo di questa squadra che potrebbe dare una mazzata mentale all’ambiente: si tratta di Lautaro.

Il centravanti argentino, capocannoniere della Serie A con le attuali 24 reti in attesa ancora dell’ultima giornata con l’Inter impegnata a Verona, potrebbe infatti lasciare San Siro. Uno scenario sconcertante per i tifosi interisti ma che potrebbe prendere seriamente corpo in virtù di un contratto in scadenza nel 2026 e un rinnovo contrattuale che stenta a decollare. La dirigenza si ritrova quindi quasi spalle al muro, per evitare che si ripeta quanto accaduto su sponda milanista con Gianluigi Donnarumma: o rinnova adesso o dovrà cederlo, monetizzando tra l’altro al massimo dopo una stagione così.

Calciomercato, agente Lautaro fa tremare l’Inter

A far tremare l’ambiente ci ha pensato anche lo stesso procuratore dell’attaccante albiceleste, Alejandro Camano, intervistato da TeleLombardia: “La prossima settimana – rivela l’agente – c’è un incontro in programma con la società. Non c’è nervosismo, stiamo lavorando per trovare un’intesa che faccia tutti felici”. Tuttavia: “L’esito di questa trattativa è seguita da tutti i principali club d’Europa“. Ma promette che: “Finché parleremo con l’Inter, non avvieremo dialoghi con altre società“.

Non esclude però anche scenari differenti dal lieto fine: “Se arriveremo a un accordo bene, altrimenti sia Lautaro che l’Inter continueranno a vivere. Non è semplice arrivare a un accordo, ci sono ancora diverse cose da sistemare”. Sembra che la richiesta si di addirittura oltre i 10 milioni, 12 circa più precisamente, a fronte di un massimo finora proposto di 8-9 da parte dell’Inter. Ora tocca a Cristiano Giuntoli mettere su una grande Juventus per provare a interrompere subito il dominio interista.