Intervista Di Maria, spunta un indizio sul futuro

Angel Di Maria, esterno d’attacco classe 1988 della nazionale argentina, parla, intervistato da “Olè”. Dalla fine della sua esperienza in nazionale dopo il mondiale, oltre che del suo futuro professionale. Che potrebbe essere alla Juventus.

Intervista Di Maria

Il centrocampista argentino del Paris Saint-Germain ha parlato del suo futuro, dando un indizio per ciò che succederà.

“Dopo il Mondiale chiuderò la mia esperienza con l’Argentina. Ho già ottenuto ciò che volevo ottenere e ho la possibilità di giocare un altro Mondiale. Penso sia giusto farsi da parte, altrimenti mi comporterei in modo egoista togliendo spazio agli altri, ai tanti giovani che sto vedendo crescere. Il mio futuro? Il sogno è quello di finire la carriera al Rosario Central”

Secondo Tuttosport, l’appuntamento a Londra è confermato. Il ds juventino Federico Cherubini proverà a regalarsi il primo colpo dell’estate. La trattativa per Angel Di Maria non è ancora chiusa, ma sicuramente è sempre più calda. Dagli ambienti vicino al 34enne argentino filtra un ottimismo crescente. Fiducia che domani potrebbe trasformarsi anche in fumata bianca.