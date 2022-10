Intervista Di Maria: “Juve grande famiglia, essere qui è come a casa”

Intervista Di Maria – Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha concesso un’intervista al portale 433 per raccontare questi suoi primi mesi alla Juventus. Ecco cos’ha detto il Fideo:

Sullo schermo durante l’intervista compare una foto risalente al 17 luglio in compagni adi Arthur, Alex Sandro e Pogba a casa di Dybala a Torino. Di Maria la guarda e risponde: “Questo scatto risale al mio quarto o quinto giorno in bianconero. Ebbene, sembrava che fossi alla Juventus da 4 o 5 anni. Questa foto dimostra l’affetto e quello che è in realtà la Juventus: una gran famiglia. Per me essere arrivato qui è molto più che importante: mi sento come se fossi a casa. Dal primo giorno”.

Intervista Di Maria, le parole sulla Juve

“Cosa vuol dire per me famiglia? Significa essere tutti per uno, sempre, farsi trovare pronto in ogni occasione per mia moglie e le mie figlie. Io lotto, ho lottato e lotterò sempre per loro: sono la mia forza, il mio motore. La mia infanzia è il Rosario Central, lì ho iniziato a giocare a “futbol”, lì ho cominciato ad amare il pallone, una delle cose fondamentali nella mia esistenza”.

“Adoro i tatuaggi, tutti hanno un valore e un significato: ho i nomi di mia moglie e delle mie figlie, le iniziali di ogni membro della mia famiglia. Sulla gamba destra ci sono la casa dove sono cresciuto, il primo pallone con cui ho debuttato in Primera Division, il Monumento a La Bandera di Rosario. Tutto ciò che ho sul mio corpo è speciale”.