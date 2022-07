“De Ligt vale tutta la clausola”. Una leggenda del calcio consiglia la Juve

TuttoJuve.com ha contattato Ruud Krol, ex difensore olandese, per avere la sua opinione in merito alla possibile cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco.

Intervista Krol

“Sono rimasto molto sorpreso da questa scelta. Il Bayern è una grande squadra che ambisce sempre a vincer tutto, ma gioca in un campionato non troppo competitivo. Ha il monopolio in patria, il budget è il più alto e compra sempre i migliori calciatori. Ha vinto piuttosto facilmente gli ultimi dieci titoli, non c’è stato nessun club in grado di impensierirlo per davvero. In Italia, invece, c’è più equilibrio. Non c’è solo la Juventus. Sarà uno dei più forti difensori per i prossimi 15 anni. Ha solo 23 anni, c’è tutto il tempo per poter migliorare le sue qualità. Fossi nella Juventus, onestamente, pretenderei il pagamento dell’intera clausola. E’ un giocatore che può valere 125 milioni”