Intrigo Di Maria, oggi può rispondere alla Juventus

Siamo al finale. Lieto o meno è ancora incerto, ma la telenovela, o la serie tv per essere un po’ più moderni, con protagonisti Angel Di Maria e la Juventus sta per finire. Ne parla Tuttosport.

Affare Di Maria, oggi la decisione?

Il Fideo si gode gli ultimi sgoccioli di vacanza nella sua Rosario, ma venerdì lascerà l’Argentina e tra sabato e domenica sarà a Parigi. E già oggi potrebbe dare la sua risposta all’offerta della Juventus: un anno di contratto (come vuole lui) a 7 milioni. Dopo un crescendo di ottimismo interrotto da una brusca frenata una decina di giorni fa, la fiducia in un accordo in casa bianconera è tornata moderatamente a crescere. Senza ovviamente spingere i dirigenti bianconeri ad abbandonare le altre piste. Anzi.