Inzaghi commenta l’arrivo di Thiago Motta alla Juve: cosa ha detto

La Juventus ha un obiettivo chiaro per i prossimi anni: tornare ai livelli che le competono, dominando in Italia e successivamente anche in Europa e spezzare così il dominio interista istauratosi nell’ultima stagione. E per riuscirci Cristiano Giuntoli ha deciso di intraprendere una nuova doppia via: quella della sostenibilità da una parte, con un bilancio da salvaguardare e operazioni oculate e ragionate all’insegna dell’autofinanziamento, e quella del bel gioco.

Inzaghi commenta l’arrivo di Thiago Motta alla Juve

Per quest’ultimo step è stato necessario un nuovo corso rispetto a Massimiliano Allegri, con la nuova scelta ricaduta su Thiago Motta in rampa di lancio e capace di riportare in Champions il Bologna 60 anni dall’ultimissima volta. Del suo arrivo in bianconero ne ha parlato anche Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa.

“E’ arrivato in panchina un ottimo allenatore che stimo e che ha fatto un ottimo percorso con diversi club. Sarà pericolosa per la prossima stagione ma non sarà la sola”, ha dichiarato il mister che non ha nascosto di aver avuto anche proposte quest’estate ma optando per la permanenza in nerazzurro. Per Motta, emblema interista, sarà un’annata particolare. I tifosi juventini hanno già pizzicato il nuovo allenatore a proposito di questo suo rapporto dall’altra parte.