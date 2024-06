Juve-Allegri, accelerata per una nuova panchina in Serie A? 

Colpo di scena sull’asse Juve-Allegri: pace fatta alla fine. Quando tutto sembrava pronto per la battaglia legale dopo il licenziamento per giusta causa del club bianconero e la replica del tecnico pronto a chiedere in aula anche i danni di immagine, ecco che ieri sera è giunto il comunicato bianconero a sorpresa dove è stato comunicato l’accordo pacifico tra le parti.

Juve-Allegri, il comunicato bianconero sull’accordo

Nel dettaglio si legge che:

“Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva.

La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale”.

Allegri ha trovato una nuova panchina in Serie A?

Come conferma TuttoSport oggi in edicola, con tale soluzione – oltre a evitare una questione lunga e faticosa – la società ha risparmiato circa un paio di milioni rispetto ai 7 netti che avrebbe dovuto versare al tecnico toscano e che pagheranno in parte lo stipendio di Thiago Motta ora pronto ad essere annunciato e a sbarcare alla Continassa.

Allegri prende meno di quanto avrebbe dovuto ma ora è libero di accasarsi potenzialmente con un’altra squadra e proprio quest’accelerata fa pensare – sottolinea il giornale – che ci possa essere qualcuno alla finestra pronto a ingaggiare il mister: al di là della sirene arabe, si fa largo la suggestiva ipotesi Lazio dove Igor Tudor è già in rottura e potrebbe salutare dopo appena pochi mesi dall’arrivo.