Juve Roma, buone notizie per Allegri sugli infortunati

Juve Roma – La Juventus è tornata sui campi del Training Center della Continassa per lasciarsi alle spalle la brutta prestazione contro la Sampdoria e preparare il prossimo impegno di campionato contro la Roma: primo big match della stagione che dirà a che punto si trova la squadra bianconera. Intanto, Massimiliano Allegri può approcciare la partita contro i capitolini con un abbozzo di sorriso sul viso perché vede l’infermeria svuotarsi.

Juve Roma, buone notizie per Allegri





Lasciato fuori per precauzione contro la Sampdoria, con la Roma la Juventus ritroverà il capitano Leonardo Bonucci, reduce da un affaticamento. A disposizione di Allegri, inoltre, dovrebbe tornare Szczesny che ha smaltito dalla lesione muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Per quel che riguarda Pogba e Di Maria, non saranno pronti per la Roma, ma procede il loro percorso di recupero.

Il Fideo sarà rivalutato venerdì quando scadranno i 10 giorni comunicati dalla Juventus prima di nuovi esami che stabiliranno se la lesione all’adduttore è rientrata o sarà necessario un ulteriore stop. Il centrocampista francese, ormai libero dal dolore al ginocchio, dovrebbe tornare a correre sui campi della Continassa a partire dalla prossima settimana.

bonucci-capitano-italia

fonte: ilbianconero.com