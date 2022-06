Juventus giovane? Ecco chi può restare in rosa

La strategia bianconera per la prossima stagione? Il disegno di Allegri è costruire una Juventus con un numero di “titolarissimi” e integrarlo con giovani pronti all’uso. Oppure possiedono le qualità per diventare tali, come racconta tuttosport.

Juventus, i giovani su cui puntare

Pronto a far parte della Juventus è Federico Gatti, acquistato a gennaio e lasciato in prestito a Frosinone. Si candida anche Koni De Winter, il belga ha debuttato in Champions League ma non in campionato.

A centrocampo Nicolò Fagioli di ritorno dalla Cremonese nutre l’ambizione di fermarsi a Torino. Filippo Ranocchia, reduce dall’annata con il Vicenza, sembrava destinato a un rinnovo fino al 2025, ora in stand-by. Nicolò Rovella dopo il prestito al Genoa sarà portato in ritiro per valutarlo, Fabio Miretti è un candidato a fermarsi in bianconero la prossima stagione.

In attacco Zanimacchia pare destinato a seguire Pecchia a Parma. Cosimo Da Graca è piaciuto molto nell’Under 23 e farà parte del gruppo in ritiro. Seguito con attenzione Samuel Iling, per Giacomo Vrioni ipotesi estero tra Anderlecht, Besiktas e Getafe.