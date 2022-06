Lahm: “Ma come si fa a paragonare Gnonto a Chiesa?”

Philipp Lahm, ex capitano del Bayern Monaco, dice la sua in merito a cosa sta accadendo in Italia per l’exploit in nazionale di Willy Gnonto.

L’ex terzino tedesco ha rilasciato delle dichiarazioni in un’intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, dove ha parlato anche di Federico Chiesa e del paragone col giovane talento azzurro Gnonto. Ecco le sue parole:

Lahm parla di Chiesa e Gnonto

SU CHIESA E GNONTO – ‘Una bella scoperta. Ora deve giocare tante partite a livelli alti per capire dove possa arrivare effettivamente. Chiesa? Come si possono fare paragoni con lui? E’ prematuro‘.

SUL GOLDEN BOY – ‘Il vincitore uscirà dal novero di ragazzi che giocano in Bundesliga. Musiala, Adeyemi, Bellingham, Hlozek, Gravenberch, Brobbey e tanti altri. Un peccato il grave infortunio di Wirtz che aveva già ben figurato lo scorso anno’.