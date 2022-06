Liga denuncia la Juve, clamoroso dalla Spagna!

Liga denuncia la Juve – Javier Tebas, presidente della Liga Spagnola, si scaglia contro le “irregolarità finanziarie dei grandi club”, per questo starebbe per sporgere denuncia all’Uefa contro il Psg, cosa che invece avrebbe già fatto contro Manchester City e Juventus.

Liga denuncia la Juve, il motivo

A riportarlo è il quotidiano spagnolo As che svela come: “L’obiettivo sia proteggere i club spagnoli ed europei dal competere in condizioni inferiori contro altri che i datori di lavoro considerano in violazione delle regole e, inoltre, mettono a rischio l’ecosistema del calcio”.



Il rinnovo di Mbappé, l’acquisto di Haaland: questi i due casi che Tebas e La Liga considererebbero meritevoli di maggior approfondimenti dell’Uefa. Per quel che riguarda la Juventus, invece, sotto la lente d’ingrandimento il caso plusvalenze.