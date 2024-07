Lippi racconta: “Vialli voleva lasciare la Juve, lo convinsi così…”

E’ già un anno e mezzo che Gianluca Vialli non c’è più. Un attaccante che ha lasciato il segno nel campionato italiano e in generale nel calcio mondiale come atleta ma lo ha fatto soprattutto come persona considerando l’animo gentile ancora vivo in tutti noi. E ne conservano un ricordo ancor più forte gli juventini, considerando i quattro anni vissuti a Torino per l’ex attaccante.

Vialli e l’addio alla Juve, il retroscena di Lippi

Ma la sua avventura poteva durare anche meno in verità, come raccontato da Marcello Lippi in una recente intervista al Corriere dello Sport: “Quando arrivai alla Juventus, Vialli mi disse che voleva parlarmi da solo. Così fissai un incontro alla sede della Toro Assicurazioni, dove ricordo c’era un lunghissimo tavolo. Io arrivai prima, così dissi al cameriere di apparecchiare ai due capi estremi. Quando giunse Luca mi chiese sorpreso dove dovesse sedersi e io gli indicai il polo opposto a quello dove ero io“.

Alla base di quell’incontro c’era una voglia di andar via: “Lui mi osservò sorpreso… ci saranno stati cinque metri di distanza. Anche un Viareggino burlone però ha un cuore e allora presi la sedia e mi misi vicino a lui. Mi chiese di voler tornare alla Sampdoria, gli chiesi se fosse scemo. Come poteva pensare che io, appena arrivato, facessi andare via il più forte centravanti italiano? E non solo italiano”.

Decisivo a quel punto l’intervento di Lippi che persuase il talento di Cremona: “Gli dissi: ‘Sai invece come puoi aiutarmi? Comincia a metterti calzini e la cravatta come gli altri e non fare il fenomeno. Io devo creare un gruppo coeso e voglio che tu sia decisivo per farlo’. Luca mi guardò sorpreso e mi diede il cinque“.