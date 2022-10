Maccabi Juve, i convocati di Allegri

Maccabi Juve – Nessuna particolare sorpresa nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani tra Juve e Maccabi Haifa, resa nota in questi minuti dopo la conferenza stampa del tecnico – accompagnato da Adrien Rabiot – all’Allianz Stadium.

Out, come previsto, Paul Pogba, Federico Chiesa e Mattia De Sciglio. Di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione per la trasferta in Israele, gara valida per la quarta giornata del girone di Champions League.