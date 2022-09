Marchegiani sicuro: “Juve ancora in corsa per lo scudetto”

L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere di Mezzogiorno, dove ha parlato anche della lotta scudetto.

“A mio avviso lo scudetto riguarderà la Juventus, le milanesi, la Roma e proprio il Napoli. I partenopei hanno tutto per arrivare in fondo, a patto di non perdere punti nelle gare alla portata, come è avvenuto in passato.

Hanno perso tanti elementi di valore, ma la rosa è stata ringiovanita, ha maggiori alternative e soprattutto soluzioni di gioco in più”.