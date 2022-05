Marotta su Agnelli: “Serve coraggio per fare certe cose”

Presente all’evento “L’Amico Atletico” di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano, il direttore generale dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato dal palco del suo rapporto con il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Intervista Marotta sulla Juventus

“La vittoria più bella? Ogni volta che la raggiungi, pensi sia la migliore, ma poi guardi già alla prossima sfida. Quest’anno vincere lo scudetto sarebbe stato il fiore all’occhiello, purtroppo non ci siamo riusciti. Siamo concentrati sulla prossima stagione, ci poniamo obiettivi importanti perché il Club ci obbliga a pensare sempre in grande. L’Inter è tra le più gloriose squadre al mondo”.

Com’era il suo rapporto con Agnelli alla Juventus?

“Ci siamo sempre confrontati, a partire da Dybala che portammo alla Juve dal Palermo. Gli dissi che per battere le milanesi dovevamo spendere di più. Serve coraggio per fare certe azioni. Quella di Paulo fu una operazione che non mi fece dormire la notte, ma fu vantaggiosa fin da subito”