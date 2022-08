Un video e una promessa. Mathias Pogba, fratello di Paul, ha pubblicato un video dichiarando di avere informazioni esplosive da rivelare, sia sul giocatore della Juventus, sia su Rafaela Pimenta, suo agente, sia su Mbappé, la stella della Francia.

Un video in cui spiega: “Il pubblico francese, inglese, italiano e spagnolo, in altre parole il mondo intero, così come i tifosi di mio fratello, e ancor di più la Francia e la Juventus, i compagni di squadra di mio fratello e i suoi sponsor meritano sapere certe cose. Per prendere una decisione informata se merita l’ammirazione, il rispetto e l’amore del pubblico. Se merita il suo posto nella Francia e l’onore di giocare in Coppa del Mondo. Se merita di essere un titolare alla Juventus, se è una persona affidabile, che qualsiasi giocatore merita di avere al suo fianco“.

PIMENTA – E su Rafaela Pimenta, agente molto legata a Paul Pogba, spiega di voler aprire gli occhi su colei che “oggi chiamiamo la donna più potente del calcio e che mio fratello chiama la sua seconda madre”.

MBAPPE’ – “Penso che quello che ho da dire interesserà molte persone: vi racconterò cose molto importanti su Kylian Mbappé, la stella del calcio mondiale. Ci sono molti elementi e testimonianze per confermare le mie parole. Tutto quanto. Potrebbe essere esplosivo”.