Moviola Mediaset Juve Salernitana, gol Candreva dubbio

Graziano Cesari, moviolista di Mediaset, dice la sua in merito ai tanti episodi dubbi inerenti a Juventus-Salernitana. Non solo il gol annullato a Milik, ma non è infatti così pulita la prima rete dei campani: “Minuto numero 20, è l’1-0. Qua non abbiamo immagini certe, abbiamo provato a ingrandirle”.

Moviola Mediaset, gol di Candreva da annullare?

“Ha segnato con la mano oppure no? Le due mani e le due braccia sono vicine al corpo, purtroppo il colore della maglia della Salernitana è uguale al pallone”.

“Anche questo episodio lascia molti dubbi, nel dubbio va tenuta la valutazione del direttore di gara”. Queste, le parole di Cesari a Pressing.