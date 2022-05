Muriel Juventus, ad Allegri piace per un motivo

L’attaccante colombiano dell’Atalanta Luis Muriel può essere la risposta giusta per l’attacco della Juventus. Il reparto ha un punto fermo, Dusan Vlahovic, aspetta il rientro di Chiesa, ma che ha bisogno di alternative e variabili.

Muriel Juventus, quanto costa?

Come racconta la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha pensato a lui come vice-Vlahovic. Potrebbe prendere il posto di Morata: può costare meno come cartellino (10-15 milioni la valutazione Juventus, 15-20 i bergamaschi) e come ingaggio.

Al momento guadagna circa due milioni di euro. Ha una caratteristica che piace ad Allegri: accoppiare la necessaria esperienza ad alti livelli a una condizione di non-appagamento non è combinazione così comune da trovare.