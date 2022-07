Musso sicuro: “Di Maria sembra abbia 5 anni in meno, un fenomeno!”

Juan Musso, a Sky Sport, parla così di Angel Di Maria, nuovo acquisto della Juventus:

“Di Maria alla Juventus? Non è giovanissimo ma io dico sempre che è uno dei più forti che abbia mai visto. Un fenomeno, fisicamente sembra abbia 5 anni in meno”.

Contestualmente invece César Luis Menotti, ex ct della nazionale argentina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport e parla di Angel Di Maria alla Juventus.

La maglia della Juve quanto peserà per Di Maria?

«Angel è uno dei giocatori più sottovalutati e poco rispettati degli ultimi anni. Andate a guardare il livello dei club in cui ha giocato per capire il suo status. Un virtuoso, un musicista, si muove sempre per gli altri e mai per se stesso. Vedrete anche alla Juve, lo valuteremo per gli assist e la generosità».