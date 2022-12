Nuova Juventus, da Del Piero a Marotta: tutti i nomi

Pochi giorni e avremo la nuova Juventus. Quella di Gianluca Ferrero, revisore, sindaco e amministratore di varie società; quella di Maurizio Scanavino, direttore generale. E quella di… ecco, di sicuro di John Elkann.

Come racconta Tuttosport, “non sarà un consiglio d’amministrazione particolarmente sexy per i tifosi di calcio e gli innamorati bianconeri che sognano il ritorno in società di una grande bandiera, da Alessandro Del Piero in giù, o di un dirigente calcistico di spessore, da Beppe Marotta in giù”.

Il motivo? I nomi che verranno resi noti a giorni (al più tardi nella prossima settimana) saranno quelli di tecnici, esperti di revisione di bilanci, legali specializzati in diritto amministrativo, fiscalisti.

L’IDEA ALLA BASE – Per TS, l’idea alla base è quella di costruire una nuova dirigenza e un consiglio con una forte attitudine amministrativa. Dunque, poca attitudine col calcio, tanta con i conti: bisognerà fare in modo che gestiscano “in modo estremamente tecnico una società che ha un giro d’affari di mezzo miliardo di euro all’anno e che John Elkann, di comune accordo con Andrea Agnelli, vuole affidare a persone di totale esperienza manageriale in grado di maneggiare i conti bianconeri con inattaccabile rigore”. E, soprattutto, combattere le battaglie legali che aspettano il club.

IL TEMA DEL PIERO – Sull’ex Capitano, TS è categorico: “Non è tempo di Del Piero adesso, ma la Juventus che nasce il 18 gennaio (senza Alex) potrebbe studiare un nuovo assetto societario nel corso dei prossimi 12 mesi, nei quali l’inserimento di una figura simile è possibile (da tenere in considerazione anche Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio)”. E Marotta? Per ora non se n’è parlato, ma molto dipenderà dal funzionamento dell’area sportiva.