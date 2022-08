Nuovo terzino Juve, 2 nomi per Allegri

Nuovo terzino Juve – Il tempo stringe. La clessidra scorre verso la fine del mercato, prevista per giovedì 1 settembre. La Juve ha chiuso il colpo Milik e lavora per Leandro Paredes, oltre che sulle uscite, ma c’è un altro affare che negli ultimi giorni può scaldarsi.

Tanto che la dirigenza si sta muovendo anche per un terzino sinistro: i continui alti e bassi di Alex Sandro non lasciano tranquilli, così come l’affidabilità di De Sciglio dal punto di vista fisico, e la Juve ragiona.

Nuovo terzino Juve, le trattative

Come scrive il Corriere dello Sport, considerata l’uscita di Luca Pellegrini all’Eintracht Francoforte, la Juve pensa a un rinforzo e guarda verso Madrid, casa Atletico. E’ stato chiesto in prestito Renan Lodi, ma per ora l’affare sembra bloccato, nonostante il brasiliano non sia stato impiegato nelle prime due giornate da Diego Simeone.

Dall’Inghilterra, invece, rimbalza il nome di Reguilon del Tottenham, che piace pure a Lazio e Nottingham Forest, ma senza troppi riscontri dalle parti della Continassa.

renan-lodi

fonte: ilbianconero.com