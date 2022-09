Paredes: “La Juve un mio sogno, è stata la scelta giusta”

Leandro Paredes, a ESPN Argentina, ha parlato così della decisione di lasciare il Psg per la Juventus.

LA DECISIONE – “Avevo preso la decisione di cambiare prima del Mondiale. Credo sia stato giusto. Sono tornato in Nazionale, sto facendo minuti alla Juve e credo sia stata la decisione corretta.

CONTINUITA’ – “Due cose erano importanti per me: avere continuità e giocare in un club grande come la Juventus. Per me era un sogno giocare in una squadra così”.

DI MARIA – “Aveva valore anche questo, essere vicino a Di Maria. Per divertirmi ancora con lui, per giocare ancora insieme. Era molto importante”.